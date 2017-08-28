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Tire'de 5'inci kattan düşen Suriyeli çocuk öldü

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE(İzmir), (DHA) - İZMİR'in Tire İlçesi'nde, 5'inci kattan apartman boşluğuna düşen Suriyeli 8 yaşındaki İbrahim El Muhammad, tedaviye alındığı hastanede öldü

28 Ağustos 2017 19:56

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE(İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Tire İlçesi\'nde, 5\'inci kattan apartman boşluğuna düşen Suriyeli 8 yaşındaki İbrahim El Muhammad, tedaviye alındığı hastanede öldü.
Kurtuluş Mahallesi Hakimiyet Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5\'inci katında yaşayan Suriye uyruklu ailenin oğlu 8 yaşındaki İbrahim El Muhammad, 20 Ağustos pazar günü evin apartman boşluğuna bakan penceresinden düşerek ağır yaralandı. Tire Devlet Hastanesi kaldırılan İbrahim El Muhammad, hastanedeki tedaviye rağmen kurtarılamadı. İbrahim El Muhammad\'in cesedi otopsiye gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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