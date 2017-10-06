T24 LogoT24 Logo
Spor

Tire, stadyumuna kavuşuyor

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA) - TİRE Belediyesi'nin ilçede yaptırdığı yeni stadın inşaat çalışmalarında sona yaklaşılırken Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, tesisin gelecekte genç milli takımlar ve Süper Lig ekipleri tarafından kullanılacağını söyledi

06 Ekim 2017 15:40

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA) - TİRE Belediyesi\'nin ilçede yaptırdığı yeni stadın inşaat çalışmalarında sona yaklaşılırken Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, tesisin gelecekte genç milli takımlar ve Süper Lig ekipleri tarafından kullanılacağını söyledi.
İnşaat çalışmalarını yerinde takip eden Çiçek, \"Tire hakkettiği stada çok yakın zamanda kavuşuyor. Başkalarına hayal gelen bu devasa yapıyı ilçemize kazandırdık. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu\'na da ayrıca teşekkür ediyorum. Statta çimlendirme çalışmaları 2-3 güne tamamlanacak ve 1 ay sonrasında zemin futbol oynamaya müsait hale gelecek. Bu stat sadece takımımız Tire 1922\'nin maçları için değil, milli takımlar ve Süper Lig takımları için de kullanılacak\" dedi.
Ağustos 2015\'te inşaatına başlanan stadın 55 milyon TL maliyetinin yüzde 75\'ini Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25\'ini ise Tire Belediyesi karşılıyor. UEFA standartlarında inşa edilen 13 bin 500 kapasiteli statta betonarme imalatları tamamlandı. Kuzey, güney ve batı kale arkası tribünleri tamamlanırken, doğu kale arkası bölümlerdeki çatı iskelelerinin montajı bitirildi. Soyunma ve hakem odaları, medya alanı ve sporcu çıkış tünellerinde PVC kaplama yapıldı. Stat içindeki mekanik tesisat ve elektrik tesisatı da bitirilirken tamamlanan tribünlerde aydınlatma sisteminin ve ses sistemi kurulumu yapıldı. Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı statta çimlendirme maliyetinin 1.2 milyon TL olduğu açıklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kamuran KIZILBOĞATİRE DHATİRE BelediyesiBelediye Başkanı TayfurSüper LigBaşkalarınaBuBüyükşehir Belediye Başkanımız Aziz KocaoğluStattaTireAğustosTLBüyükşehir BelediyesiTire BelediyesiUEFAKuzeySoyunma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24