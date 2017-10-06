Tire, stadyumuna kavuşuyor

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA) - TİRE Belediyesi\'nin ilçede yaptırdığı yeni stadın inşaat çalışmalarında sona yaklaşılırken Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, tesisin gelecekte genç milli takımlar ve Süper Lig ekipleri tarafından kullanılacağını söyledi.

İnşaat çalışmalarını yerinde takip eden Çiçek, \"Tire hakkettiği stada çok yakın zamanda kavuşuyor. Başkalarına hayal gelen bu devasa yapıyı ilçemize kazandırdık. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu\'na da ayrıca teşekkür ediyorum. Statta çimlendirme çalışmaları 2-3 güne tamamlanacak ve 1 ay sonrasında zemin futbol oynamaya müsait hale gelecek. Bu stat sadece takımımız Tire 1922\'nin maçları için değil, milli takımlar ve Süper Lig takımları için de kullanılacak\" dedi.

Ağustos 2015\'te inşaatına başlanan stadın 55 milyon TL maliyetinin yüzde 75\'ini Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25\'ini ise Tire Belediyesi karşılıyor. UEFA standartlarında inşa edilen 13 bin 500 kapasiteli statta betonarme imalatları tamamlandı. Kuzey, güney ve batı kale arkası tribünleri tamamlanırken, doğu kale arkası bölümlerdeki çatı iskelelerinin montajı bitirildi. Soyunma ve hakem odaları, medya alanı ve sporcu çıkış tünellerinde PVC kaplama yapıldı. Stat içindeki mekanik tesisat ve elektrik tesisatı da bitirilirken tamamlanan tribünlerde aydınlatma sisteminin ve ses sistemi kurulumu yapıldı. Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı statta çimlendirme maliyetinin 1.2 milyon TL olduğu açıklandı.

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