Tire Stadı'nda ilk konuk Altay

TİRE, (DHA) - TİRE\'de yapılan yeni stadyum 24 Ocak Çarşamba günü Tire 1922 ile Altay arasında oynanacak dostluk maçıyla ilk kez kapılarını açacak. 60 milyon TL olan maliyetinin yüzde 75\'i İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25 ise Tire Belediyesi tarafından karşılanan 15 bin kişi kapasiteli UEFA standartlarındaki Yeni Tire Stadı, İzmir derbisiyle test edilecek. İki yıldır gece gündüz çalışarak emek verdikleri stadın yapımında son aşamaya geldiklerini belirten Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, \"Tribünleri, soyunma odaları, salonları, restoran bölümü ve zeminiyle stadımız futbol oynamaya hazır halde. Sadece doğu kale arkasının kapanması kaldı. Taraftarlarımız stadımız için artık sabırsızlanmaya başlamıştı. Bizler de hasreti bitirerek İzmir’in köklü kulüplerinden Altay ile dostluk maçı yapmaya karar verdik. 24 Ocak Çarşamba günü stadımız kapılarını Tirelilere ve tüm spor camiasına açıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun\" dedi.