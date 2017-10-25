Tire esnafından yeni stada ziyaret

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE, (DHA)- TİRE\'de yapımı tamamlanmak üzere olan UEFA standartlarındaki 15 bin kapasiteli yeni stada ilçe esnafından ziyaret.

Belediye Başkanı Tayfur Çiçek\'le birlikte tesisi gezen Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Kantur, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Ünalmış, Pazarcılar Odası Başkanı Cengiz Kaşan, Kahveciler Odası Başkanı Salih Eteş ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Zenginol stadı oldukça beğendi. Çiçek, stadın hizmete açılmasıyla Tire esnafının ciddi ekonomik gelir elde edeceğini söyledi. Esnaf temsilcileri de kente büyük katkı sağlayacak tesis için Başkan Çiçek\'e teşekkür etti.

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