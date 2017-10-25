T24 LogoT24 Logo
Spor

Tire esnafından yeni stada ziyaret

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE, (DHA)- TİRE'de yapımı tamamlanmak üzere olan UEFA standartlarındaki 15 bin kapasiteli yeni stada ilçe esnafından ziyaret

25 Ekim 2017 18:18

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE, (DHA)- TİRE\'de yapımı tamamlanmak üzere olan UEFA standartlarındaki 15 bin kapasiteli yeni stada ilçe esnafından ziyaret.
Belediye Başkanı Tayfur Çiçek\'le birlikte tesisi gezen Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Kantur, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Ünalmış, Pazarcılar Odası Başkanı Cengiz Kaşan, Kahveciler Odası Başkanı Salih Eteş ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Zenginol stadı oldukça beğendi. Çiçek, stadın hizmete açılmasıyla Tire esnafının ciddi ekonomik gelir elde edeceğini söyledi. Esnaf temsilcileri de kente büyük katkı sağlayacak tesis için Başkan Çiçek\'e teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kamuran KIZILBOĞATİRE DHA TİREUEFABelediye Başkanı TayfurBakkallar Odası Başkanı Mehmet Kantur EsnafSanatkarlar Odası BaşkanıPazarcılar Odası Başkanı Cengiz Kaşan Kahveciler Odası Başkanı Salih EteşOtomobilciler Odası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24