Tire 1922'nin hasreti bitti

TİRE, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta ilk 6 maçında 6 beraberlik alan Tire 1922, evinde son sıradaki Kayseri Erciyesspor\'u 5-0 mağlup ederek şeytanın bacağını kırdı. Geçen sezon son 7 maçını kaybeden İzmir ekibi, 196 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı. En son geçen sezon 19 Mart\'ta evinde Düzcespor\'u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, daha sonra Dersimspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Pazarspor, Erbaaspor, Yomraspor, Halide Edip Adıvarspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor\'a kaybetti. Tire temsilcisi, bu sezon ise ilk 6 haftada Anagold 24Erzincanspor, Yeni Orduspor, Muğlaspor, Ergene Velimeşe, Pazarspor ve Ankara Demirspor\'la berabere kalmıştı.