Tire 1922 Spor, Diyarbakır'da final peşinde

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig Play-Off yarı final ilk maçında evinde Diyarbekirspor\'u 1-0 yenerek avantaj yakalayan Tire 1922 Spor, yarın rakibiyle deplasmanda rövanş müsabakasına çıkacak.

Geçen hafta Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası finaliyle kapılarını açan Diyarbakır Stadı\'ndaki karşılaşma saat 19.00\'da başlayacak ve mücadeleyi Süleyman Abay yönetecek.

İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Ersin forma giyemeyecek. Tire 1922\'ye her türlü galibiyet, beraberlik ve gol atacağı tek farklı mağlubiyet final için yetecek. Diyabekirspor\'un ise finale kalması için Tire 1922\'yi en az 2 farklı yenmesi gerekecek. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona ermesi durumunda mücadele uzayacak. Uzatma dakikalarında da sonuç değişmezse finale yükselecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

