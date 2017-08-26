Tire 1922 Spor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE , (DHA)

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Şener İnan (xx), Ertan Demirci (xx)

TİRE 1922: Fatih (xx)- Nihat (xxx), Sefa (x), (Dk.56 Güner xxx), Gökhan (xxx), Orhan (x), (Dk.46 Cemal xx), Ersin (xx), Hasan (xx), Orkun (xxx), Mümin Talip (xx), Veysel (xx), Mümin Aysever (x), (Dk.74 Tolunay x)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Kıvanç (xxx)- Cebrail (xx), Gökhan Payal (xx), Müslüm (x), Hakan (xx), (Dk.83 Serkan x), Erdi (xx), Gökhan Çakır (xx), Emre (x), (Dk.69 Mükail x), Erman (xx) (Dk.89 Murat), Fatih Mustafa (xx), Cemal (x)

SARI KARTLAR: Nihat, Gökhan, Hasan, Mümin Talip, Cemal (Tire 1922), Gökhan Çakır, Erman, Hakan, Mükail, Cemal (24Erzincanspor)

ÜÇÜNCÜ Lig 2\'inci Grup\'ta ilk hafta maçında Anagold 24Erzincanspor\'u konuk eden Tire 1922 Spor, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı: 0-0.

7\'inci dakikada Ersin\'in kullandığı serbest vuruşta, Nihat savunma arasından kafa vuruşunu yaptı, 24Erzincanspor kalecisi Kıvanç meşin yuvarlağı son anda köşeden kornere çeldi.

29\'uncu dakikada sol kanattan 24Erzincanspor ceza sahasına gir4en Orhan\'ın yerden pasında Nihat şutunu çekti. Ancak top az farkla yandan auta çıktı.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

57\'inci dakikada rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına giren Güner kaleci ile karşı karşıya kaldı. Güner\'in vuruşunu kaleci Kıvanç çıkardı.

62\'inci dakikada gelişen 24Erzincanspor atağından soldan Erman ortaladı, Emre kafayı vurdu. Ancak kaleci Fatih topu son anda tokatladı.

80\'inci dakikada kaleci Kıvanç\'ın öne çıktığını gören Güner aşırtma vuruşla topu kaleye gönderdi. Ancak Kıvanç son anda tehlikeyi uzaklaştırdı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da 1 puana razı oldu. 0-0.



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