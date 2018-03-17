Tire 1922 Spor - Gölcükspor: 2-1

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA)

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Erdinç Zengi (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx) - Ufuk (xx) (Dk. 46 Tolunay xx), Erdinç (xxx), Nihat (xxx), Sefa (xxx) (Dk. 86 Furkan Tuşik), Gökhan (xxx), Ersin (xx), Hasan (xxx), Kemal Samet (xx) (Dk. 62 Sergen xxx), Mümin Talip (xx), Güner (xxx)

GÖLCÜKSPOR: Sercan (x) - Furkan Sakı (x) (Dk. 74 Erdem), Ömer Faruk (xx), Furkan Özyapı (xx) (Dk. 65 Ahmet Özer x) , Sedat (xx), Ahmet Kutluer (x), Cenk (xx), Selim (x), Onur (xx), Muratcan (xx) (Dk. 81 Emre), Devrim (x)

GOLLER: Dk. 3 Sefa, Dk. 79 Sergen (Tire 1922), Dk. 20 Muratcan (Gölcükspor)

SARI KARTLAR: Sefa, Gökhan, Furkan, Tolunay, Erdinç (Tire 1922), Muratcan, Devrim, Erdem (yedek kulübesinde), Sedat (Gölcükspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta geçen geçen hafta Erokspor\'u deplasmanda 2-1 yenerek Play-Off umutlarını artıran Tire 1922 Spor, konuk ettiği Gölcükspor\'u da aynı skorla geçmeyi başardı. Karşılaşmanın henüz 3\'üncü dakikasında Sefa ile öne geçen İzmir ekibi, 20\'nci dakikada Muratcan\'ın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci devrede ataklarını artıran Tire\'ye 79\'uncu dakikada Sergen galibiyeti getirdi.

3\'üncü dakikada Tire 1922 Spor öne geçti. Taçtan gelen topla çeza sahasına giren Sefa düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 1-0.

14\'üncü dakikada Gökhan\'ın ceza sahası içinden çektiği sert şutta top defanstan kornere çıktı.

20\'nci dakikada Gölcükspor dengeyi sağladı. Furkan Özyapı\'nın pasında ceza sahasına sarkan Muratcan plase bir şutla tabelayı değiştirdi: 1-1.

57\'nci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Sedat\'ın şutunu Tire kalecisi Fatih çeldi.

79\'uncu dakikada Tire bir kez daha öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Sergen yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.