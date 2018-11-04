Tire 1922 Spor - Gebzespor: 2-2

Yiğit SOYLU / TİRE, (DHA)

STAT: Tayfur Çiçek

HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Suat Fidan (xx), Adnan Akbulut (xx)

TİRE 1922: Fatih (x) - Semih (xx), Nihat (xxx), Burak (x) (Dk. 74 Enes xxx), Gökhan (xxx), Berke (x) (Dk. 46 Sergen x), Hüseyin (xx), Hasan (xx), Emrah (xxx), Furkan (xx) (Dk. 80 Cemal xx), Tugay (xx)

GEBZESPOR: Kemal Canlı (xx) - İslam (xx), Serhat Gezginci (x), Kemal Ünal (xxx) (Dk. 77 Saruhan xx), Ziya (xxx) (Dk. 82 Abdülsamet), Mustafa (xx), Emre (xxx), Sırat (xx), Tugay (xxx) (Dk. 88 Serkan), Ferhat (xx), Yusuf (x)

GOLLER: Dk. 60 (Pen.) Gökhan, Dk. 90 Emrah (Tire 1922), Dk. 62 Ziya, Dk. 73 Tugay (Gebzespor)

SARI KARTLAR: Emrah, Furkan, Nihat, Gökhan, Cemal, Semih (Tire 1922), Serhat Gezginci, Mustafa, Kemal Canlı, Kemal Ünal (Gebzespor)

TFF 3\'üncü Lig 1inci Grup\'ta zirve yarışındaki Tire 1922 Spor , son 4 maçta 3\'üncü beraberliğini evinde Gebzespor\'dan son anlarda kurtardı. Tayfur Çiçek Stadı\'nda oynanan maçta Tire\'den 60\'ıncı dakikada Gökhan\'ın penaltı golüne, konuk ekip 62\'nci dakikada Ziya ve 73\'üncü dakikada Tugay\'la karşılık verdi. Ev sahibinden Emrah, 90\'ıncı dakikada skoru ilan etti. Bu skorla Tire, 10 maç sonunda 20 puana ulaşıp 2\'nci sıradaki yerini korudu.

60\'ıncı dakikada Tire 1922 öne geçti. Ceza sahası içinde Furkan\'ın yerde kaldığı pozisyonda Hakem Bayram Başkan penaltıya hükmetti. Atışı Gökhan gole çevirdi: 1-0.

62\'nci dakikada skor eşitlendi. Sağ kanattan Emre\'nin ortasını Ziya kafayla ağlara yolladı: 1-1.

73\'üncü dakikada Gebzesporlu Tugay ceza sahasından sert bir şutla kaleci Fatih\'i avladı: 1-2.

90\'ıncı dakikada Tire beraberliği sağladı. Enes\'in ceza alanına doldurduğu topu Emrah kafayla filelerle buluşturup skoru belirledi: 2-2.

(FOTOĞRAFLI)