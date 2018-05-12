Tire 1922-Diyarbekirspor: 1-0

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE,(DHA)

STAT: Tire

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Murat Temel (xx)

TİRE 1922: Fatih (xxx) - Erdinç (xx), Nihat (xx), Sefa (xxx), Gökhan (xxx), Sergen (xxx) (Dk. 68 Ufuk xx), Ersin (x), Hasan (xx), Kemal Samet (xx) (Dk. 54 Furkan xx), Güner (xxx) (Dk. 86 Yunus), Mümin Talip (xxx)

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan Yenigün (x) - Emre (xx), Mustafa (x), Ercüment (xx) (Dk. 85 Taner), Umut (x) (Dk. 82 Aykut x), Muhammed (x), Mehmet (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Emrah (x), Fatih (x), Tugay (xx)

GOL: Dk. 16 Sergen (Tire 1922)

SARI KARTLAR: Ersin, Güner, Erdinç, Fatih (Tire 1922) - Aykut (Diyarbekirspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 56 Ersin (Tire 1922) - Dk. 75 Muhammed (Diyarbekirspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup Play-Off yarı finalinde Diyarbekirspor\'u evinde 1-0 mağlup eden Tire 1922, rövanş öncesi avantaj yakaladı. Yeni evi Tire Stadyumu\'nda ilk kez gece maçına çıkan kırmızı-beyazlı ekip, rakibini yaklaşık 8 bin taraftarının önünde ağırladı. Tire\'ye galibiyeti getiren golü 16\'ncı dakikada Sergen attı. Mücadelede Tire\'den 56. dakikada Ersin, konuk Diyarbekir\'den ise 75. dakikada Muhammed kırmızı kart gördü. İzmir temsilcisi, Diyarbekirspor\'a 15 Mayıs Salı günü oynanacak rövanşta konuk olacak. Mücadelede her türlü galibiyet, beraberlik ve gol bulacağı tek farklı yenilgi, Tire\'yi grupta 2. Lig yolunda finale taşıyacak.

16\'ncı dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Tire atağında sağ kanatta Sefa\'nın ara pasını Gökhan ıskaladı, ceza sahasında Sergen topu ağlara gönderdi: 1-0.

56\'ncı dakikada Tire 10 kişi kaldı. Daha önceden sarı kartı bulunan Ersin, topa eliyle müdahale edince ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

75\'inci dakikada bu kez Diyarbekirspor eksildi. Muhammed, bir pozisyon sonrası Hakem Zorbay Küçük\'e tepki gösterdiği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.