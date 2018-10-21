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Spor

Tire 1922 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0

Yiğit SOYLU / TİRE (DHA) STAT: Tayfur Çiçek HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Mehmet Can Küçük (xx), Sabri Üstünel (xx) TİRE 1922: Fatih (xxx) - Burak (x) (Dk

21 Ekim 2018 22:24

Yiğit SOYLU / TİRE (DHA)

STAT: Tayfur Çiçek
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Mehmet Can Küçük (xx), Sabri Üstünel (xx)
TİRE 1922: Fatih (xxx) - Burak (x) (Dk. 57 Enes xx), Hüseyin (xxx), Hasan (xxx), Emrah (xx), Tugay (xx), Nihat (xx), Cemal (x) (Dk. 52 Semih xx), Furkan (xx) (Dk. 71 Sergen x), Gökhan (xxx), Berke (xx)
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Bilal (xxx) - Mehmet Eksik (xx), Fatih (xxx), Ramiz (xxx), Batuhan (xx), Bilal (x) (Dk. 86 Yunus), Sefa (xx), Mert (xx), Hakan (xxx), Mehmet Avcı (x) (Dk. 69 Rıdvan x), Emre (xx) (Dk. 90 Hüseyin)
SARI KARTLAR: Cemal, Hasan (Tire) - Batuhan (Karaköprü)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta zirve mücadelesi veren Tire 1922, evinde Karbel Karaköprü Belediyespor\'la 0-0 berabere kaldı. İzmir temsilcisi bu sonuçla 16 puana ulaşıp zirve takibini sürdürdü. Karaköprü takımı ise 11 puana yükseldi.

17\'nci dakikada Tire 1922 atağında Berke sol çaprazdan vurdu, top yandan auta çıktı. 
28\'inci dakikada konuk ekipten Hakan, ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak dışarı gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.
54\'üncü dakikada Tire ekibinde Furkan soldan sert vurdu, top kaleyi bulmadı.
64\'üncü dakikada Tire\'de Gökhan\'ın sert şutunda top direğe çarparak auta gitti.
67\'nci dakikada Gökhan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı. Kalan dakikalarda skor tabelası değişmedi: 0-0.

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