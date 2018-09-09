Tire 1922 - Erzin Belediyespor: 3-1

Yiğit SOYLU / TİRE (DHA)STAT: Tire Tayfur Çiçek

HAKEMLER: Tunç Özdemir (xx), Serhat Sağır (xx), Kerem İlitangil (xx)

TİRE 1922: Fatih (xx) - Nihat (xxx), Burak (xxx) (Dk. 87 Enes), Gökhan (xxx), Sergen (xxx) (Dk. 59 Furkan xx), Berke (xxxx) (Dk. 87 Semih), Hüseyin (xx), Celal (xx), Hasan (xx), Bertuğ (xxx), Tugay (xxx)

ERZİN BELEDİYESPOR: Ömer (xx) - Onur (x), Volkan (x), Nureddin (x), Önder (x) (Dk. 71 Yücel x), Fatih (x) (Dk. 39 Ahmet x), Çağlayan (xx), Murat (xx), Alparslan Emre (x) (Dk. 65 Halil xx), Uğurcan (xx), Selim (x)

GOLLER: Dk. 14 Berke, Dk. 24 Gökhan, Dk. 34 Sergen (Tire 1922) - Dk. 41 Uğurcan (Erzin Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 44 Ahmet (Erzin Bld)

SARI KART: Tugay (Tire 1922)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta sezona Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanındaki galibiyetle başlayan Tire 1922, evindeki ilk maçta Erzin Belediyespor\'u da rahat mağlup ederek 2\'de 2 yaptı: 3-1. Tayfur Çiçek Stadı\'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini 14\'üncü dakikada Berke, 24\'üncü dakikada Gökhan ve 34\'üncü dakikada Sergen attı. Erzin Belediyespor\'un tek golü 41\'inci dakikada Uğurcan\'dan geldi. Konuk ekipte Ahmet, 44\'üncü dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla Tire, 6 puanla zirveye ortak oldu.

14\'üncü dakikada Tire öne geçti. Berke, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Ömer\'i avladı: 1-0.

24\'üncü dakikada Nihat\'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan\'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

34\'üncü dakikada gelişen Tire atağında orta sahadan atılan pasa hareketlenen Sergen, ağları havalandırdı: 3-0.

41\'inci dakikada sol kanattan gelişen atakta Uğurcan farkı 2\'ye indirdi: 3-1.

44\'üncü dakikada konuk ekipten oyuna yeni giren Ahmet, küfürlü tepkisi nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Maç 3-1 sonuçlandı.