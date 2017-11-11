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TIR'daki kına paketlerinin altında kaçak sigara bulundu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da polisin durdurduğu bir TIR’da yapılan aramada, koliler içindeki kına paketlerinin altına gizlenmiş 19 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü 50 şaxındaki Hüseyin Ç

11 Kasım 2017 13:36

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da polisin durdurduğu bir TIR’da yapılan aramada, koliler içindeki kına paketlerinin altına gizlenmiş 19 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü 50 şaxındaki Hüseyin Ç. gözaltına alındı.
Aksaray-Adana karayolu üzerinde denetim yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 02 AJ 638 plakalı TIR\'ı durdurdu. Çeşitli malzemelerle yüklü TIR\'da yapılan aramada, kolilerde üstü küçük paketler halinde hazırlanan kınalarla gizlenmiş 19 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Hüseyin Ç., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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