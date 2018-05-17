TIR'da antitank füze parçaları ele geçirilen İranlı şoföre tahliye

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- UKRAYNA\'dan Zonguldak Limanı\'na gemi ile gelen, bebek bezi yüklü olan TIR\'da anti-tanksavar füzelerine ait parçalarının ele geçirilmesinin ardından tutuklanan İran uyruklu TIR şoförü Eskandar E.\'nin (39), 20 bin lira kefaletle tahliye edilmesine karar verildi.

27 Nisan 2017\'de meydana gelen olayda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Ukrayna\'dan gemiyle gelen İran plakalı bebek bezi yüklü TIR\'ın kabin kısmında askeri dürbün ve mekanizma parçaları bulundu. Bunun üzerine detaylı arama için X- Ray cihazından geçirilen TIR\'da antitank füzelerine ait 2 dürbün ve 2 tetik mekanizması ele geçirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'nca yapılan açıklamada, parçaların son zamanlarda PKK, DEAŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı Fagot veya Konkurs anti- tanksavar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Tutuklanan TIR şoförü Eskandar E. hakkında, \'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma\' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu sanık Eskandar E. ve avukatı katıldı. Mağdur olduğunu iddia eden Eskandar E., tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, suçun niteliği ve verilecek cezanın miktarını göz önünde bulundurarak Eskandar E.\'nin 20 bin lira kefaletle tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



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