Tıraş olmayan kız öğrencilere ekstra puan

Arizona Eyalet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Prof. Breanne Fahs, tıraş olmayan kız öğrencilerine ekstra puan veriyor. Erkek öğrencilerin ise fazla puan almak için vücutlarını tamamen tıraş etmesi gerekiyor.

Radikal’in haberine göre, toplumsal cinsiyet rollerini sorgulatmayı amaçlayan Fahs, kız öğrencilerinin 10 hafta boyunca bacak ve koltukaltlarını tıraş etmemesini ve bu deneyimlerini bir günlüğe yazmalarını istiyor.

Fahs, uygulamanın amacını “Toplumsal normları öğrenmenin en iyi yolu onlara karşı gelmek ve insanların size nasıl tepki verdiğini incelemektir. Tıraş olmama kararının büyük bir şey olarak algılanmaması gerekiyor. Ancak, öğrencilerin de fark ettiği üzere bu toplumda çok önemli” sözleriyle özetledi.