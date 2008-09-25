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Sağlık

Tıraş losyonu çekici yapıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, tıraş sonrası sürülen losyon erkekleri daha çekici yapıyor.

25 Eylül 2008 03:00

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, tıraş sonrası sürülen losyon erkekleri daha çekici yapıyor.

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Bilim insanları, erkeği çekici yapanın losyonun kokusu değil, verdiği güven olduğunu ileri sürüyor.

Univeler firmasıyla Liverpool Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırmada, kadınlardan, bir grup genç erkeğin fotoğraflarına bakarak görüntülerine puan vermeleri istendi. Bu erkeklerin yarısından fotoğraflarını çektirmeden önce tıraş losyonu kullanmaları istendi. İki gün sonra da bu erkeklerle kendilerini anlattıkları 15 saniyelik video çekimi yapıldı. Kadınlara sesi kapalı halde hangi erkeğin koku sürdüğü belirtilmeden bu görüntüler izlettirildi.

Araştırmanın sonunda kadınların koku kullanan erkeklere daha çok puan verdiği belirlendi.

Araştırmacılar, kadınların fiziksel görünüşe bakmaksızın yalnızca kokudan değil, ancak kokunun sürdüğü kişiye yaptığı etkiden etkilendiğini bu çalışmalarıyla ortaya koymuş oldu.

(AA)

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