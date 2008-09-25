Tıraş losyonu çekici yapıyor

2025'te erkekler yatakta mutsuz olacak



Genç erkekler görünümlerini sevmiyor

Bilim insanları, erkeği çekici yapanın losyonun kokusu değil, verdiği güven olduğunu ileri sürüyor.Univeler firmasıyla Liverpool Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırmada, kadınlardan, bir grup genç erkeğin fotoğraflarına bakarak görüntülerine puan vermeleri istendi. Bu erkeklerin yarısından fotoğraflarını çektirmeden önce tıraş losyonu kullanmaları istendi. İki gün sonra da bu erkeklerle kendilerini anlattıkları 15 saniyelik video çekimi yapıldı. Kadınlara sesi kapalı halde hangi erkeğin koku sürdüğü belirtilmeden bu görüntüler izlettirildi.Araştırmanın sonunda kadınların koku kullanan erkeklere daha çok puan verdiği belirlendi.Araştırmacılar, kadınların fiziksel görünüşe bakmaksızın yalnızca kokudan değil, ancak kokunun sürdüğü kişiye yaptığı etkiden etkilendiğini bu çalışmalarıyla ortaya koymuş oldu.