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Yaşam

Tıraş bıçağı cüzdana sığacak

Özellikle ofiste çalışan erkekler için bir zorunluluk olan günlük tıraş, cüzdana sığabilen tıraş bıçağı ile artık çok daha kolay...

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - Özellikle ofiste çalışan erkekler için bir zorunluluk olan günlük tıraş, cüzdana sığabilen tıraş bıçağı ile artık çok daha kolay.

İşe gitmeden önce sabah erken saatlerde olunan tıraş, yüzde zaman zaman yaralanmalara neden olabiliyor. Zira erkekler sabah yeni uyandıklarında yanlışlıkla yüzlerini kesebiliyorlar.

Satışa çıkarılan yeni ürün cüzdan büyüklüğünde bir ayna ve üç bıçalklı kaygan bantlı bir jileti bünyesinde barındırıyor. Kredi kartı şeklinde dizayn edilen tıraş bıçağı sayesinde kolayca cepte ya da cüzdanda taşınabiliyor. Böylece tıraş olmak bir sorun olmaktan çıkıyor.

Tıraş bıçağı düzeneği kapatıldığında U şeklindeki ayna jiletin üzerine geliyor ve böylece tıraş bıçağı değdiği yerlere zarar vermiyor.

'Carzor' adlı yeni ürün, 5 farklı koku seçeneği ile raflardaki yerini alacak ve 17 dolardan satılacak.


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