Tiran Valisi'nden, Ankara Valisi Önal'a ziyaret

Tiran Valisi Ruzdhi Keçi ve beraberindeki heyet, Ankara Valisi Kemal Önal'ı makamında ziyaret etti.



Ankara Valisi Önal, ziyarette yaptığı konuşmada, Arnavutluk ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geçmişinin çok eskiye dayandığını söyledi. Önal, "Onların üzüntüsüyle üzüldük, sevinçleriyle sevindik. Bu da Arnavutluk ile kardeş ülke olduğumuzun göstergesidir" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Önal, 1926'dan sonra kurulan Arnavutluk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin, komünist ve liberal döneme geçiş aşamasında da kötü giden ilişkisinin olmadığını belirtti.



Türkiye'nin, Kosova Savaşı döneminde de Türkiye'ye kaçmak zorunda kalan Arnavut savaş mağdurlarını bağrına bastığını ifade eden Önal, "O dönemde Kırklareli Valisi'ydim. Bu onurlu görevi yaptığım dönemi onurla anarım. O nedenle çift başlı kartal bayrağını ve Arnavutların ne kadar memleketlerine düşkün olduklarını iyi bilirim. Karşılıklı iş birliğine ve desteğe her zaman hazırız" diye konuştu.



Türkiye'de Arnavut asıllı Türk vatandaşlarının çok olduğunu bildiren Önal, "Arnavutların pırasayı çok sevdiklerini bilirdim ama ülkelerine gidince bunun doğru olmadığını öğrendim. Çok güzel Arnavut böreği yapıyorlar" dedi.



Tiran Valisi Ruzdhi Keçi de iki ülkenin dost kurumlarının birbirlerini ziyaret etmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.



2000 yılına kadar daha düzenli yapılan ziyaretlerin, "Arnavutluk tarafının biraz ilgisiz tutumundan dolayı sekteye uğradığını" belirten Keçi, bu ziyaretle iş birliğinin yeniden canlandırılmasına katkı sağlamayı umduklarını kaydetti.



Keçi, "Görüşmelerimiz kapsamında sizin tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Özellikle valiliğin yapısal işleyişi ve görev yapısı konusunda bilgilenmek istiyoruz. Sizi de Arnavutluğa davet ediyoruz" dedi.



Arnavutluk'ta seçim arifesinde olduklarını bildiren Keçi, seçimler sonucu görevine devam edip etmeyeceğinin belirleneceğini kaydetti.



Ülkesinde valilik kurumuna ilişkin yeni kanuni düzenlemeler yapıldığına işaret eden Keçi, böylece valiliklerin yetkilerinin daha da artırılmaya çalışıldığını söyledi.

