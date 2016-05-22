Tiramisu nerede icat edildi?

İtalya'da bugünlerde ülke gastronomisinin medarı iftiharlarından tiramisu tatlısının nerede icat edildiği tartışılıyor. Tartışmaya son olarak siyasetçiler de dahil oldu.

Dünyanın en popüler tatlılarından birinin doğum yeriyle ilgili çeşitli iddialar olsa da, İtalya'da yaygın görüş tiramisunun ilk kez Veneto bölgesindeki Treviso kentinde yapıldığı yönünde.

Tiramisu tarifinin, Treviso’daki Le Beccherie restoranının sahibine ve aşçısına ait olduğu söyleniyor.

Ancak geçen hafta içinde yayımlanan bir kitapta, tiramisunun aslında Veneto’da değil, komşu Friuli-Venezia Giulia bölgesinde doğduğu iddia edildi.

Yemek yazarları Gigi ve Clara Padovani İtalya’yı baştan aşağa gezerek yaptığı araştırmalar sonucu, bu tatlının ismine ve tarifine ilk kez 1950’lerde Friuli-Venezia Giulia bölgesindeki Tolmezzo ve San Canzian D’Isonzo kasabasında rastlandığını yazdı.

Padovani çiftinin elde ettiği belgelere göre tiramisu o dönemde “tirime su” ve “tirimi su” olarak anılıyordu.

Ulaştıkları kanıt niteliğindeki belgelere kitapta yer veren yazarların, tiramisu savaşında “tarafsız” kalan Piemonte bölgesinden olması da “inandırıcılıklarını artıran bir unsur” olarak değerlendiriliyor.

'Tiramisunun kökenine kimse dokunamaz'

Tiramisunun ana vatanı olmakla övünen Veneto bölgesi ise bu iddialardan memnun değil.

Kitaptaki iddialar İtalyan basınında yer almaya başlayınca Veneto Bölge Yönetimi resmi bir açıklama yayımlayarak “Tiramisunun Treviso’daki kökenlerine kimse dokunamaz” dedi.

Veneto Bölgesi Başkanı Luca Zaia da, tiramisunun Treviso'daki Le Beccherie Restoranı'nda bulunduğunu notere tasdik ettirdiklerini söyledi ve "İsterlerse Bulgaristan'da icat edildiğini söylesinler, gerçekler taşa yazılıdır. Başkaları bu tarifi kopyaladıysa da iyi yapmışlar çünkü dünyanın en güzel tatlısı" dedi.

Luca Zaia, tüm dünyadan yemek uzmanlarını Treviso’ya davet ederek “Gelip tanık ifadelerini dinlesinler ve noter belgelerini incelesinler” çağrısı yaptı.

Zaia, “Veneto bölgesinin yemek ve şarap kültürü, 5 kıtanın en iyileri arasında yer alıyor ve Veneto’nun turizmdeki başarısına da katkıda bulunuyor” diye de ekledi.

Rakip bölge Friuli-Venezia Giulia’nın Başkanı Debora Serrachiani ise “savaşa” şu sözlerle dahil oldu:

“Tiramisu gerçekten bizim bölgemize aitse Venetoluların teslim olması gerekiyor.”