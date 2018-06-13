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TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da TIR'a arkadan çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Berk Demirpolat (28), ağır yaralandı

13 Haziran 2018 12:00

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da TIR\'a arkadan çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Berk Demirpolat (28), ağır yaralandı.
Kaza, Bursa-İstanbul Otobanı Osmangazi Köprüsü yönünde meydana geldi. Berk Demirpolat yönetimindeki 35 AN 9099 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden TIR\'a çarparak taklalar attı. Kazada ağır yaralanan Demirpolat, otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Berk Demirpolat, Yalova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, hurda yığınına dönen otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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