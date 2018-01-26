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TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, TEM yolunda otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı

26 Ocak 2018 17:06

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, TEM yolunda otomobilin TIR\'a arkadan çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında, TEM yolunun Dağkent mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mesut Köksal (42) yönetimindeki 06 GGG 18 plakalı otomobil, Murat Zehir\'in kullandığı 15 SK 998 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mesut Köksal, Hatice Köksal (62), Leyla Köksal (39), Ülkü Sena Köksal (7) ve Büşra Köksal (25) yaralandı. 112 Acil ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle TEM\'in İstanbul istikametinde trafik bir süre 2 şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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