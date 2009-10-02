TIR'a çarpan otomobilde 2 kişi öldü

Kırıkkale'de otomobille çarpışan TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'den Ankara istikametine gitmekte olan Burhan Alyüz'ün kullandığı 06 YBV 94 plakalı otomobil, Kırıkkale Organize Sanayi Sitesi'nden ana yola çıkmakta olan Ramazan Çete idaresindeki 47 AV 739 plakalı TIR'la çarpıştı.

Maddi hasarın oluştuğu kazaya karışan TIR'a bu defa Murat Takel'in kullandığı plakası belirlenemeyen başka bir otomobil çarptı.

Otomobil sürücü Murat Takel ile yanındaki Havva Takel'in öldüğü kazada aynı otomobilde bulunan Adem Takel, İmdat Çelebi ve Yunus Çelebi yaralandı.

Murat ve Havva Takel'in cenazeleri Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır yaralı oldukları bildirilen Yunus Çelebi ve İmdat Çelebi aynı hastanede, Adem Takel ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı

Kaza dolayısıyla Kırıkkale Ankara kara yolu bir süre trafiğe kapandı.