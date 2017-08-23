TIR'a çarpan otomobil takla attı 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE(DHA) - DÜZCE\'de TEM bağlantı noktasında önünde seyreden TIR\'a çarparak takla attıktan sonra ters dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gölyaka TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İstanbul yönünden gelerek TEM bağlantı yoluna dönen Ercan Tarcan yönetimindeki 14 AY 800 plakalı otomobil, önünde giden Nadir Aydoğduoğlu yönetimindeki 14 NA 561 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Taklalar atan otomobil orta refüje savrularak ters döndü.

Otomobil sürücüsü Ercan Tarcan\'ın yara almadan atlattığı kazada araçta bulunan Semra Tarvan ve Dilek Toygur yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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