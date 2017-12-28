TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da otomobilin TIR\'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Konya-Afyonkarahisar karayolunun 40\'ıncı kilometresindeki Ladik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AEU 63 plakalı otomobil, \'U\' dönüşü yapan 54 yaşındaki Sadık Koçak yönetimindeki 42 BSY 06 plakalı TIR\'a çarptı. Kazada otomobilde bulunan 17 yaşındaki Latif Öztürk, 18 yaşındaki Uğur Acar, Fatih Ertürk ve Ali Latif yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Uğur Acar olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Diğer yaralılar ise ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Fatih Ertürk\'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. TIR sürücüsü Sadık Koçak ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan karayolu bir süre sonra yeniden açıldı. Soruşturma sürüyor.

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