TIR’a çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN’IN İncirliova İlçesi\'nde, bir TIR’ın dorsesine çarpınca ön kısmı hasar gören minibüsün sürücüsü 26 yaşındaki Oğuzhan Yolan yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Erbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Oğuzhan Yolan yönetimindeki 20 AY 880 plakalı minibüs, bir süpermarketin (BİM) deposuna yük taşımak için İzmir\'den gelen Rafet Kepildek (45) yönetimindeki 70 BF 029 plakalı TIR\'ın dorsesine çarptı. Kazada, ön kısmı büyük hasar gören minibüsün sürücü Yolan, direksiyon kısmında sıkıştı. Kazayı görenler diğer sürücülerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik bir çalışmayla sürücü Yolan’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yolan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cesedi, Aydın Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırılırken, TIR şoförü Kepildek jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Aydın-İzmir Karayolu\'ndaki araç trafiği bir süre tek şeritten sağlandı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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