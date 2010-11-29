-TIR'A "UYDU ANTENLİ" TELEVİZYON EDİRNE (A.A) - 29.11.2010 - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için beklerken aracına taktırdığı uydu antenle tv kanallarını seyreden bir tır sürücüsü görenlerin dikkatini çekiyor. Türkiye'nin ihracatında önemli bir görevi üstlenen ve karayolundan taşımacılık yapan tır sürücüleri, sınır kapılarından geçişlerde uzun süre beklemekten şikayetçi oluyorlar. Aldıkları yükü günlerce süren yolculuk sonrası istenilen adrese götüren uzun yol sürücüleri, sınır kapılarından geçişlerde gümrük işlemlerinin tamamlanması için bazen 1 günü aşan sürelerde beklemek zorunda kalıyor. Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen sürücüler, bekleme zamanını arkadaşlarıyla sohbet etme, çay demleyip, yemek yemenin yanı sıra ilginç yöntemler kullanarak geçiriyor. Kapıkule Sınır Kapısından çıkış yapmak için kilometrelerce uzayan tır kuyruğunda bekleyen ve İzmir'den Romanya'ya boya yükü götüren Halil Eyikmen, uzun süren kuyrukta beklerken tırına taktırdığı uydu antenden tv kanallarını izliyor. Oldukça büyük bir çanak anteni tırın çekicisine taktıran Eyikmen'ı zaman zaman çanak anteni daha net görüntü almak için ayarlarken görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Tır sürücülerinin kuyruklarda saatlerce beklemeye hazır olması gerektiğini ifade eden Eyikmen, şunları söyledi: ''Burada beklerken hiç zaman geçmiyor. Çok sıkılıyoruz. Bazen sistemlerde arz oluyor, 1 gün sırada beklemek zorunda kalıyoruz. Bende düşündüm, biraz olsun sıkıntımızı gidermek için aracıma çanak anten takmaya karar verdim. Anten sayesinde televizyonum bütün kanalları çekiyor. Hem zaman geçiriyorum, hemde sevdiğim programları izliyorum. Diğer tırlarda televizyon var, fakat anten yok. Anten olmadığı için onlar kanalı izleyemiyor. Bazen onlarda benim tıra geliyor birlikte televizyon izliyoruz. Dünyanın neresine gidersem gideyim çanak anten sayesinde sevdiğim dizileri, filmleri izleyebiliyorum.'' Tır kuyruklarında bekleyen diğer şoför arkadaşlarına da çanak anten takmasını tavsiye eden Eyikmen, televizyon izlemenin en iyi zaman geçirme yöntemi olduğunu belirtti. Eyikmen, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan her çıkış yaptığında kilometrelerce uzayan tır kuyruğunda saatlerce beklediğini belirterek, yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmasını da istedi.