TIR, yolda duraklayan otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Orhangazi ilçesinde bir TIR, Yalova Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'ne ait otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişiden 4’ü yaralandı.

Kaza, Orhangazi-Yalova yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Yalova Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde görevli Duygu Düzgün (31), Mehmet Şahin (41), Sibel Aslan Geray (37) ve İlkay Han (42), Tahsin Aydemir\'in (55) kullandığı kuruma ait 16 SAY 34 plakalı otomobille Süpürgelik mevkisindeki arazide inceleme yapmak üzere bölgeye geldi. Otomobil, ana yoldan tali yola giriş yapmak istediği sırada durakladı. Bu sırada Bilal Şahin (27) yönetimindeki 16 RAL 25 plakalı TIR, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki Düzgün, Şahin, Geray ve Han yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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