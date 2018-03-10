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TIR yan yattı, 10 ton buğday yola saçıldı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan TIR, çift yönlü karayolunda refüje çıkarak yan yattı

10 Mart 2018 14:55

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan TIR, çift yönlü karayolunda refüje çıkarak yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TIR\'ın dorsesinde yüklü yaklaşık 10 ton buğdayın saçıldığı yol, yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.
Kaza, dün gece Tekirdağ-Malkara Karayolu Ahievran Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ’dan aldığı ekmeklik 30 ton buğdayı, Edirne’nin Keşan ilçesindeki bir un fabrikasına götürmek için yola çıkan Tolga Demir (26) yönetimindeki 45 YB 1399 plakalı TIR, Ahievran Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıktı. Kazada, dorsedeki 30 ton buğdayın yaklaşık 10 tonu çift yönlü karayoluna saçıldı.
Kendi imkânlarıyla araçtan çıkan sürücü Tolga Demir durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, karayolunda güvenlik önlemi aldı. Malkara-Keşan Karayolu hem geliş hem de gidiş yönüne saçılan buğday nedeniyle trafiğe yaklaşık 1 saat kapatıldı. İş makinelerinin yardımıyla yola saçılan buğday kenara çekildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekiplerinin yıkama çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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