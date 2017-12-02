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TIR üzerindeki otomobiller düştü, otoyol 2 saat trafiğe kapandı

BURSA, (DHA)- BURSA'da otomobil yüklü TIR'ın iddiaya göre, aniden fren yapması sonucu üzerinde bulunan iki araç yola düştü, otoyolun Bursa girişi yaklaşık 2 saat süreyle kısmen trafiğe kapandı

02 Aralık 2017 22:24

BURSA, (DHA)- BURSA\'da otomobil yüklü TIR\'ın iddiaya göre, aniden fren yapması sonucu üzerinde bulunan iki araç yola düştü, otoyolun Bursa girişi yaklaşık 2 saat süreyle kısmen trafiğe kapandı. Otoyol, düşen araçların kaldırılması ile açıldı.
Dorsesi otomobil yüklü 34 FZ 0419 plakalı TIR, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu\'nun Bursa girişindeki Selçukgazi Tüneli\'ne yaklaştığı sırada, sürücü Zübeyir Ağırbaş, iddiaya göre, önündeki aracın duraklaması üzerine aniden frene bastı. Bu sırada, TIR üzerinde bulunan araçlardan ikisi  kayarak otoyola düşünce yolun bir bölümü yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapandı. Trafik ekiplerinin haber vermesiyle gelen çekicilerin araçları kaldırması ile otoyolun Bursa\'ya gelişi yeniden açıldı.
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği ileri sürülen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
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