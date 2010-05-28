Tır üstgeçide çarptı: 1 yaralı

T24 - İstanbul'da taşıdığı yükün yüksekliğini unutan TIR sürücüsü akşam saatlerinde D-100 karayolunda onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı. Üst geçide çarpan TIR'daki beton kalıp seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü, otomobil sürücüsü ölümden döndü.



Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu İncirli mevkiinde meydana geldi.



Avcılar istikametine seyreden beton kalıp içerisindeki elektrik trafosu yüklü 81 DF 349 plakalı TIR İncirli üst geçidine takıldı.



Beton kalıbın üst tarafı, çarpmanın etkisiyle koptu. Beton parçası, aynı istikamette seyreden ve Fikret Özdilek'in kullandığı 34 GE 1047 plakalı otomobilin üzerine düştü.



Çevredekiler otomobilde sıkışan Özdilek'in yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartılan Özdilek, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sağlık ekipleri olay yerine ulaşmakta zorlandı



Olay yerine sevk edilen ambulans ve itfaiye ekipleri, trafik nedeniyle olay yerine uzun süre ulaşamadı. Ekipler, polisin yardımıyla ters istikamete girerek olay yerine ulaşabildi.



Otomobilin üzerine düşen beton parçası, çekiciye bağlanan halat yardımıyla otomobilin üzerinden kaldırılabildi. TIR'ın üzerinde bulunan ve düşme tehlikesi bulunan diğer parçalar ise vinç yardımıyla yola indirildi.



Yol uzun süre tariğe kapalı kaldı



D-100 Karayolu, Avcılar istikametine tamamen trafiğe kapatıldı. Karşı yönde ilerleyen ve olayı seyreden sürücüler yüzünden Topkapı isitikametine de trafik durma noktasına geldi. D 100 karayolunda hasta taşıyan ambulanslar da yoğun trafikte ilerlemekte zorlandı. Avcılar istikameti yaklaşık 1 saat kapalı kaldı.



İncirli Köprüsü olay yerini seyretmek isteyen vatandaşlarca dolduruldu. Polis, olay yerindeki vatandaşları da güçlükle uzaklaştırdı. Avcılar istikametine giden otomobiller, yan yolu kullanmak zorunda kaldı. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.



Görgü tanıkları, TIR'ın önce Ömür üst geçidine sürterek geçtiğini daha sonra da İncirli üst geçidine takıldığını, TIR'ın üzerinden kopan beton parçasının seyir halindeki otomobilin üzerine düştüğünü söyledi. Yaralı Fikret Özdilek'in arkadaşları, Özdilek'in, kendilerini bıraktıktan sonra evine gittiği sırada kazanın meydana geldiğini , kaza Özdilek'in bacağının kırıldığı ve hayatı tehlikesinin bulunmadığını belirtti.



TIR'ın sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.









