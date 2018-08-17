T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR traktörle çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA) - SAMSUN’un Terme ilçesinde TIR'la traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı

17 Ağustos 2018 01:06

Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA) - SAMSUN’un Terme ilçesinde TIR\'la traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.
Kaza saat 19.00 sıralarında Terme ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde Samsun-Ordu Karayolu’nda meydana geldi. İddiaya göre Celal Demirhan (50) idaresindeki 55 EL 041 plakalı TIR, sağ şeritte seyreden Niyazi Uzun (72) idaresindeki 55 EV 019 plakalı traktöre çarptıktan sonra yol kenarındaki fındık tarlasına girip devrildi. Kazada TIR sürücüsü ile traktör sürücüsünün eşi Melehat Uzun (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü ile oğlu Ahmet Uzun (45) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında ambulanslarla Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ölen iki kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sait KUZUTERME Samsun DHATermeTIRKazaKaraağaç Mahallesinde SamsunOrdu KarayolundaCelal DemirhanELNiyazi UzunEVKazada TIRMelehat UzunTraktörAhmet UzunYaralılarDevlet HastanesineArdından Samsun EğitimAraştırma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24