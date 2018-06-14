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TIR takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

14 Haziran 2018 18:35

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR\'ın takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Ulukışla İlçesi Kolsuz köyü mevkinde meydana geldi. Emrah Han yönetimindeki 34 JC 1747 plakalı TIR, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, Emrah Han ve yanındaki Gökhan Özgür, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Gökhan Özgür’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Emrah Han ise Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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