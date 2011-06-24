-TIR SÜRÜCÜSÜNÜN UYARISI 50 YOLCUYU KURTARDI SAMSUN (A.A) - 23.06.2011 - Rize'den Gaziantep yönüne giden şehirlerarası yolcu otobüsü, Samsun'un Kavak ilçesinde motor bölümünden çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Yoldan geçen bir tır sürücüsünün uyarısı üzerine fark edilen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Rize'den Gaziantep yönüne giden Erşat Taşkın yönetimindeki 46 E 4946 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Çakallı yöresinde motor bölümünden çıkan alevlerin fark edilmesi üzerine yol kenarına park etti. Sürücü Taşkın ve beraberindeki 3 personelin yardımlarıyla araçtaki 50 yolcu kısa sürede tahliye edildi. Sürücü Erşat Taşkın, daha sonra yanan otobüsü, yolculara zarar vermemesi için yaklaşık 200 metre ileri çekti. Kısa sürede otobüsün tamamına dağılan yangın, olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Kavak Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaklaşık bir saatte söndürülebildi. Ekiplerin müdahalesi öncesinde bazı yolcuların otobüsün yangın tüpleriyle yangına müdahale etmek istediği, ancak tüpleri bir türlü çalıştıramadıkları iddia edildi. -ŞOFÖR YANAN OTOBÜSÜ 200 METRE İLERİ ALDI- Olayın şokunu yaşayan araç sürücüsü Erşat Taşkın, aynı istikamette seyreden bir tır sürücüsünün alevleri fark etmesi sonucu otobüsün yanına yaklaşarak kendisini uyardığını söyledi. Taşkın, bunun üzerine derhal yol kenarında durduğunu ve beraberindeki üç personelle birlikte yolcuları hemen tahliye ettiğini anlattı. Yolcuların güvenliği için aracı olay yerinden uzaklaştırdığını belirten Taşkın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen aracın tamamen yandığını ifade etti.