TIR sürerken sigara içmenin cezası 431 TL

Türkiye'de yeni başlayan kapalı mekanlardaki sigara yasağı tartışılırken, Kanada'nın Windsor kentinde bir TIR sürücüsü otoyolda seyir halinde sigara içtiği için 305 Kanada Doları (431,5 TL) para cezasına çarptırıldı.

Adı açıklanmayan TIR sürücüsüne cezayı kesen Ontario Eyalet Polisi'nden Shawna Coulter, uygulamanın 2006 yılında kabul edilen kanun uyarınca yapıldığını belirterek, ''Bu kanun hükümlerine göre, tüm kapalı mekanlarda ve iş yerlerinde sigara içmek yasaktır. Mesailerinin tamamı ya da büyük kısmını sürücü koltuğunda geçiren TIR ya da taksi gibi ticari araçlar da sürücüleri için iş yeri hükmündedir. Bu nedenle ceza kestim'' dedi.

Ontario Kamyoncular Derneği Başkan Yardımcısı Doug Switzer ise dernek üyesi olan sürücünün ve diğer üyelerinin adına, konuyu mahkemeye taşıyacaklarını belirterek, ''Eyalet polisi, yerel polis ve sağlık ekiplerinin denetimleri derken, ince ve kurnaz nüanslarla üyelerimiz cezalara maruz kalıyor. Bunun mahkemece açıklığa kavuşturulması gerek'' diye konuştu.

Kanada'da ticari taksilerde sigara içilmezken, bir TIR sürücüsüne ilk kez bu tür bir ceza kesildiği belirtildi.