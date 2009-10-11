T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TIR sürerken sigara içmenin cezası 431 TL

11 Ekim 2009 05:42

Türkiye'de yeni başlayan kapalı mekanlardaki sigara yasağı tartışılırken, Kanada'nın Windsor kentinde bir TIR sürücüsü otoyolda seyir halinde sigara içtiği için 305 Kanada Doları (431,5 TL) para cezasına çarptırıldı.

Adı açıklanmayan TIR sürücüsüne cezayı kesen Ontario Eyalet Polisi'nden Shawna Coulter, uygulamanın 2006 yılında kabul edilen kanun uyarınca yapıldığını belirterek, ''Bu kanun hükümlerine göre, tüm kapalı mekanlarda ve iş yerlerinde sigara içmek yasaktır. Mesailerinin tamamı ya da büyük kısmını sürücü koltuğunda geçiren TIR ya da taksi gibi ticari araçlar da sürücüleri için iş yeri hükmündedir. Bu nedenle ceza kestim'' dedi.

Ontario Kamyoncular Derneği Başkan Yardımcısı Doug Switzer ise dernek üyesi olan sürücünün ve diğer üyelerinin adına, konuyu mahkemeye taşıyacaklarını belirterek, ''Eyalet polisi, yerel polis ve sağlık ekiplerinin denetimleri derken, ince ve kurnaz nüanslarla üyelerimiz cezalara maruz kalıyor. Bunun mahkemece açıklığa kavuşturulması gerek'' diye konuştu.

Kanada'da ticari taksilerde sigara içilmezken, bir TIR sürücüsüne ilk kez bu tür bir ceza kesildiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24