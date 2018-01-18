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TIR şoförü araçta sıkıştı

Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayıp sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında duran başka bir TIR'a çarptı

18 Ocak 2018 19:52

Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)- AĞRI\'nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayıp sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında duran başka bir TIR\'a çarptı. Araç içerisinde sıkışan TIR şoförü, AFAD ekiplerince güçlükle çıkarıldı.
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Erzurum- Ağrı karayolu üzerinde meydana geldi. Ağrı yönüne giden Vedat Aykulteli (58) yönetimindeki 31 AUG 59 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yol kenarında duran plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoför Vedat Aykulteli araç içerisinde sıkıştı. Çevdereki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve 112 ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonrasında yaralı sıkıştığı yerden çıkarıldı. TIR şoförü yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

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