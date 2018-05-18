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TIR şoförü ölü bulundu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, TIR'ın patlayan lastiğini değiştirmek için  mola veren sürücü Hasan Yüksel (62), dinlenmek için girdiği şoför mahallinde ölü bulundu

18 Mayıs 2018 03:11

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Maden ilçesinde, TIR\'ın patlayan lastiğini değiştirmek için  mola veren sürücü Hasan Yüksel (62), dinlenmek için girdiği şoför mahallinde ölü bulundu.
Bir kargo şirketinde şoför olarak çalışan Hasan Yüksel, 01 EAY 05 plakalı TIR ile Diyarbakır\'dan teslim aldığı kargoları Ankara\'ya götürürken, Elazığ\'ın Maden ilçesi yakınlarında aracının lastiğin patlaması üzerine durdu. İlçede bulunan bir oto tamirciye aracını götüren Yüksel, lastik değiştirilirken dinlenmek için TIR\'ın arka kısmındaki şoför mahalline geçti. Lastiği değiştiren tamirci, sürücü Yüksel\'e seslendiğinde cevap alamayınca, içeriye baktı. TIR sürücüsünün hareketsiz yattığını gören tamirci durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan Yüksel\'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yüksel\'in cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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