TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel: Astronot olmak daha kolay

İki yıl önce Amerika’ya yerleşen Tolga Karel, işleri iyi gitmeyince TIR şoförlüğü yapmaya başladı.. Ünlü oyuncu, hayatındaki bu değişiklikle ilgili ilk kez konuştu.

Karel, Kanal D'de bir programa katılarak şunları söyledi:

“Öncelikle herkese selam gönderiyorum. Bazı düzeltmeler için bağlandım aslında. Bu iflas ettiği olayı gerçek değil. Sağlık şirketim devam ediyor. Ama elbette burada işler hemen yükselmiyor burada. Ciddi vize problemleri yaşadık iki ülke arasında. İflas etmedim zor günler geçirdim.

İkincisi TIR şoförlüğü benim çocukluk hayalimdi. Burada bu işi yapmak kolay değil. Astronot olmak TIR şoförü olmaktan daha kolay. 16 teste tabi tutuluyorsunuz. Lisans almak çok zor.

Alın teriyle kazandığınız para helal paraysa hiçbir problem yok. Burada kazandığım parayı sormak da çok ayıptır.

Bu işi seviyorum Amerika’yı geziyorum.

Çıraklığını yapmadığınızı işin ustalığını yapamazsınız. Bu bir sektör ve tabanından bu işe girdim; bugün bir TIR olur yarın 50 TIR olur. Neden olmasın belki devam ederim.

Şöhret hayatımı bırakıp neden bu işi yaptığımı sorarsanız çok kazanmak önemli değil önemli olan hayatı huzurlu biçimde yaşayıp mutlu olmak.

Çok paralar kazanmak çok mühim değil. Huzur içinde yaşıyıp durumu. Ben bu işi sevdim; yeni insanlarla tanışıyorum.”