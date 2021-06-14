TIR şoförlerinden Ulaştırma Bakanlığı'na başvuru: Yaş sınırı 71 olsun

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin yaşı 2016'da 65 olarak değiştirildi. Kamyon ve TIR şoförleri, bu sınırın 71'e çıkartılması için bakanlığa başvurdu.

Kamyon ve TIR şoförleri, sağlık raporu ile 71 yaşına kadar hizmet yapabilmek için Ulaştırma Bakanlığı'nın düzenleme yapmasını istiyor. Bu konuda bakanlığa yapılan başvuruda, “Hususi yazan tüm araçlarda (kamyon, kamyonet, minibüs) sürmek için herhangi bir yaş sınırı aranmaması hatta belediye bünyelerinde kullanılan kamyon vb. araçlarda dahi 65 yaş üstü çalışanların olması esnafımızı mağdur etmektedir” denildi. Esnafın yaş konusunda yoğun şikayette bulunduğu ve sorunun çözümünü bekledikleri kaydedildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı'na yapılan başvuruda, ortalama yaşam sürelerinin yükseldiği ve ekonomik şartların zorlaştığı belirtildi. Başvuruda, “Tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık raporu alınması kaydıyla 65 yaşından sonra da çalışmalarını sağlamak için Bakanlığımızın görüşlerine sunarız” denildi.

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin yaşı 2004’te 63, 2016’da ise 65 olarak değiştirildi. Bu araçları kullananlar 66 yaşından gün aldıktan sonra işi yapmaya devam ederse ceza kesiliyor.