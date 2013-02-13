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Yaşam

TIR, öğrenci servisine çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okul servisiyle ile TIR'ın çarpışması sonucu biri öğrenci 2 kişi hayatını kaybetti, 7 öğrenci de yaralandı

13 Şubat 2013 12:33

Kızıltepe'nin İpek Yolu üzerindeki Hububat Ticaret Merkezi Mevkii'nde saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada taşımalı sistemle Işıklar Köyü Ortaokulu'na öğrenci taşıyan Mehmet Toplu yönetimindeki servis minibüsüne İpekyolu'ndan köy yoluna girişi sırasında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen TIR çarptı.

Kazada minibüste bulunan Işıklar Köyü Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Serhat Demir ile 75 yaşındaki Hatice Çelik hayatını kaybetti. Kazada, 7 öğrenci de yaralandı.

Yaralı öğrenciler Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza haberini duyan öğrenci yakınları hastaneye akın ederken, yaralı 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kızıltepe Kaymakamı Erkaya Yırık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bahçıvancı, hastaneye gelerek yaralılar hakkında doktorlardan bilgi aldı. Kazanın meydana geldiği bölgede jandarma güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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