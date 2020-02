TIR MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI: 13 YARALI 

*TEM Otoyolu\'nda TIR\'ın bir minibüse arkadan çarptığı kazada adeta can pazarı yaşandı, yaralalanan 13 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Ataşehir\'de TIR\'ın minibüse arkadan çarpması sonucu adeta can pazarı yaşandı. 13 kişinin yaralandığı kazada, polis şoka giren küçük kız çocuğunu teselli etmeye çalıştı.



Kaza, Ataşehir-Ankara yol ayrımında saat 04:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Erzurum\'a hasta ziyaretine giden Abdultalip İmre\'nin kullandığı 25 HE 309 plakalı minibüs Ankara sapağını kaçırınca ani fren yaptı. Bu sırada Adem Güner\'in kullandığı 34 KL 2285 plakalı TIR duramayarak minibüse arkadan çarptı.



OTOYOLDA CAN PAZARI YAŞANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan 13 kişi için zamanla yarış başladı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra, olay yerine gelen 9 ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.



ŞOKA GİREN KÜÇÜK KIZI POLİS TESELLİ ETTİ

Kaza anında minibüste bulanan 5 yaşlarındaki küçük kızın şoka girdiğini gören polis memuru küçük kızın yanına giderek onu teselli etti. Küçük kız daha sonra annesinin bindirildiği ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

-Kaza yeri

-Yerde yatan yaralılar

-Yaralıların ambulanslara bindirilmesi

-Polisin küçük kızı teselli etmesi

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler