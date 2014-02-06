TIR mayınlı alana devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nden geçen İpekyolu'nda, Emrullah Karaca yönetimindeki mandalina yüklü TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle Suriye sınırındaki mayınlı alana devrildi.

Kazada aynı aileden aralarında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Nusaybin-Kızıltepe karayolunun 17'inci kilometresinde bugün saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 48 yaşındaki Emrullah Karaca yönetimindeki 33 AFY 40 plakalı mandalina yüklü TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilerek, Suriye sınırındaki mayınlı alana yuvarlandı. Kazada, sürücü Emrullah Karaca yaralanırken, eşi Nurcan Karaca (48), gelini İman Betul Karaca (25) ile torunu 2 yaşındaki Ferhat Amed Karaca, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı Karaca, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldılarak tedavi altına alındı. Kazayı duyan Karaca ailesinin yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.