-TIR KELKİT NEHRİ'NE DEVRİLDİ REŞADİYE (A.A) - 24.07.2010 - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaklaşık 15 metre yükseklikteki köprüden Kelkit Nehri'ne devrilen tırdaki 3 kişi yara almadan kurtuldu Ahmet Keleş (55) yönetimindeki 76 AD 114 dorse plakalı tır Niksar-Reşadiye karayolundaki Dokuzdolanbaç Köprüsü'nün korkuluklarını kırarak, Kelkit Nehri'ne devrildi. Tırdaki sürücü Ahmet Keleş ile yeğenleri Burak (11) ve Leyla Keleş (15) araçtan çıkmayı başardı. Kazayı fark edenlerin çağırdığı ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi kontrollerinin ardından taburcu edildi.