TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Niğde'de TIR ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.K. idaresindeki 33 BNP 75 plakalı TIR, Niğde-Ankara Otoyolu güney gişeleri civarında, aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 51 ABN 608 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)