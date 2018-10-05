TIR ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Metin İLİKSOY/KARKAMIŞ (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Karkamış ilçesinde, TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 3\'ü Suriye uyruklu, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesi Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karkamış yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen 07 KJ 093 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen 47 AH 856 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, kamyonetteki Mustafa Durna (31), Ekrem Ayhan (21) ile Suriye uyruklu Fuat Hamami (22), Husema Alo ( 26) ve Abdulazız Huseyın (24) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı. TIR şoförü gözaltına alındı.



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