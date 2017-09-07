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TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri İlçesi'nde hafif ticari araç ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü

07 Eylül 2017 19:14

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri İlçesi\'nde hafif ticari araç ile TIR\'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü.
Kaza saat 14.30 saatlerinde Şuşehri İlçesi\'ne bağı Beydeğirmeni Köyü yakınlarında meydana geldi. Gümüşhane\'den Ankara istikametine giden Halil Cansız (59) yönetimindeki 06 DT 7666 plakalı hafif ticari araç ile İstanbul\'dan İran\'a ceviz taşıyan Nurettin Ceylan (39) yönetimindeki 33 CCA 65 ve 33 HR 108 dorse plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Seuşehri Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri hafif ticari araç içinde sıkışan sürücü Sürücü Halil Cansız ve eşi 48 yaşındaki Leyla Cansız\'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralanan sürücü Halil Cansız ve eşi Leyla Cansız\'a kaza yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale ardından ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücü Halil Cansız ve eşi Leyla Cansız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası TIR şoförü Nurettin Ceylan jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza\'nın meydana geldiği yolda yol çalışması olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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