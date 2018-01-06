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TIR, halk otobüsüne çarptı

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde hareket halindeki TIR, önünde giden iddiaya göre ani fren yapan halk otobüsüne çarptı

06 Ocak 2018 17:06

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde hareket halindeki TIR, önünde giden iddiaya göre ani fren yapan halk otobüsüne çarptı. Hasara yol açan kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezi Bitik Mahallesi Kavşağı\'nda meydana geldi.  Kahramankazan-Eryaman arası sefer yapan Ali Osman Demir yönetimindeki 06 DD 9544 plakalı EGO otobüsünün sürücüsü iddiaya göre önüne çıkan TIR\'a çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada hareket halinde olan Muhammet Taş yönetimindeki 47 AJ 686 plakalı TIR, ani fren yaparak duran EGO otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsünde bulunan yolcular paniğe kapılırken, şans eseri yaralanan olmadı.
TIR sürücüsü Muhammet Taş, ve halk otobüsündeki bazı yolcular, otobüs hareket halindeyken şoförün değiştirildiğini, bir süre sonra kazanın meydana da geldiğini iddia etti. Polis bu iddianın üzerine halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerini alarak incelemeye başladı.

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