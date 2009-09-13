Tır garajının ortağı Başbakan'ın arkadaşı çıktı

T-24 Sel felaketiyle ilgili olarak yarın Meclis'te genel görüşme önergesi verecek olan CHP, sorumluların bulunup cezalandırılması için savcılara davet gönderdi.



CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek, CHP İstanbul İl Teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını, bunun göz göre göre ve bile bile yaşandığını söyledi.



Sel yatağına bina yapılmasının ve sel yataklarının ıslah edilmemesinin felakete neden olduğunu anlatan Özyürek, önlem alınmaması halinde yeni felaketlerin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

İktidarın, Başbakan'ın ve Belediye Başkanı'nın her zaman olduğu gibi muhalefeti, ozon tabakasını, bölgede bina yapanları suçlayarak kendilerini temize çıkarmaya çalıştıklarını savunan Özyürek, 'Ancak 16 yıldır İstanbul'u Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadrosu yönetiyor” dedi.

2004'te çıkarılan Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun dere bölgeleri dahil bütün ruhsat yetkilerini Büyükşehir Belediyesi'ne verdiğini aktaran Özyürek, ''16 yıldır iktidardasınız. Yepyeni bir İstanbul kurabilirdi. Dere yatağına yapılan inşaatların ve plan tadilatlarının hiçbirinde CHP'li üyenin oyu yoktur. Komisyon raporlarında muhalefet şerhleri var. CHP'li üyeler olarak dere yataklarında bina yapılmasının felakete yol açacağına yönelik uyarılarda bulunmuşuz. Mimarlar Odası, Mühendisler Odası uyardı. Konu yargıyı gitti. Yargı da bu binaların bir kısmının yıkılması ve planın iptali yönünde karar aldı. Hiçbirini dikkate almadılar'' dedi.



Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin dere yatağında ve su havzalarında yapılan kaçak yapılarla ilgili yüzlerce tutanak tuttuğunu ve bunları belediyeye gönderdiğini kaydeden Özyürek, ancak belediye yönetiminin bu binaları yıkmadığını kaydetti.



Özyürek, selde en büyük felaketin Ayamama Deresi'nin bulunduğunu bölgede yaşandığını hatırlattı. Özyürek, ''AKP, İstanbul rantından beslenen bir partidir. AKP'nin dayanağı kent rantlarıdır. En büyük kent rantı da İstanbul'dadır. 33 vatandaşın katili rant peşinden koşanlardır. Bile bile rant uğruna dereler ıslah edilmemiş, rant uğruna binalar yapılmıştır'' dedi.



'TIR garajının ortağı Başbakan'ın arkadaşı Cihan Kamer'

13 kişinin hayatını kaybettiği TIR garajında incelemelerde bulunduklarını söyleyen Özyürek, ''Burada ruhsatlar daha önceden verildi, deniliyor. 1995'ten itibaren 4 ay uzatılarak verilmiştir. Garaj kimin garajı? Başbakan'ın çok yakın arkadaşı olan Cihan Kamer'in yüzde 24,5'ine sahip olduğu bir garajdır'' diye konuştu.



Aynı bölgede diğer TIR garajının Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından 2009 Şubat'ında mühürlendiğini kaydeden, ancak eylül ayında garajın çalıştığını ve orada da büyük hasarın meydana geldiğini aktaran Özyürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''AKP rant sağlamak için dere yataklarını imara açmıştır. Bunu plan değişiklikleriyle yapmıştır. CHP'li belediye meclis üyelerinin muhalefetine rağmen yapmıştır. Dünya Bankası'ndan 2007 yılında derelerin ıslahıyla ilgili olarak çok büyük bir miktarda kredi tahsis edilmiştir. 2 yıldır bu para belediyede olması rağmen, dere ıslahıyla ilgili bir kuruş para harcanmamıştır. Ortada bir kaynak sorunu yoktur. Bu konuyu TBMM'ye taşımaya karar verdik. Çünkü bütün konuların görüşüleceği ve tedbirlerin alınacağı yer milletin temsilcilerinden oluşan TBMM'dir. Biz İstanbul milletvekilleri olarak genel görüşme açılmasını ve bu konunun enine boyuna görüşülmesini, ihmaller nelerdir, hangi noktada eksik vardır ve sorumluların tespit edilmesini ve bundan sonra bu tip felaketlerin meydana gelmemesi için alınabilecek tedbirlerin ele alınacağı genel görüşme önergesini yarın sunacağız.'' 'Piyasadan çekmek istediklerinin binalarını yıkabilirler'



Bir gazetecinin, ''Ayamama bölgesindeki binaların yıkılacağı söyleniyor. Siz buna inanıyor musunuz?'' sorusuna Özyürek, ''Kendi yandaşlarının binalarını yıkmayacaklardır. Çünkü o binaların çoğuna kendileri ruhsat vermişlerdir. Ama belki zaten kızdıkları, piyasadan çekilmesini istedikleri bazı firmaların binalarını göstermelik olarak yıkabilirler. Koca koca oteller yapıldı. Dünya Ticaret Merkezi yapıldı. Bunlar dere yatağında ruhsatla yapılmış binalar. Nasıl yıkacaksınız? TOKİ'nin ve devleti yaptığı hastanelere bir şeyler yapmak lazım'' diye yanıtladı.

Kılıçdaroğlu: AİHM'ye gidene CHP destek olacak

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu da, İstanbul'un Türkiye'nin en büyük rant alanı olduğunu belirterek, ''İstanbul'un sorunlarına değil, rantına talip olanlar İstanbul'u bu noktaya taşıdılar'' dedi.



İstanbul'da bir yağma düzeninin yaşandığını anlatan Kılıçdaroğlu, ''33 kişinin ölümünde Başbakan'ın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın da parmağının izi olduğunu'' iddia etti. Kılıçdaroğlu, olayda hayatını kaybedenlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeleri gerektiğini ve parti olarak onlara hukuki yardım yapacaklarını belirtti.



'Topbaş'a karşı dava açan CHP değil İSKİ!'

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de, Mimarlar Odası'nı yalanlayan Başbakan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde ilk icraatının Başakşehir olduğunu belirtti. Bu bölgenin tamamını KİPTAŞ'ın yaptığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

''Vatandaş yapmamıştır. 4 ve 6. etaptaki evlerde 10 gün önce burada çok ciddi döküm olmuştur. Bu dökümü hangi şirket yapmıştır. Bunları sorma hakkımız olmayacak mı? Derenin bir kolu da burasıdır. Burada bu dökümü yapan şirket kim? Sayın Başbakan günlerdir suçlu arıyordu. Bu davaları CHP mi açtı? Baktılar ki CHP yok, CHP'nin yandaşları dediler. Bilimi, üniversiteleri ve odaları bizim yandaşımız kabul ediyorlarsa elbette ki yandaşımızdır. Biz bilimden yanayız. Sayın Başbakan, davaları açan bir kurum arıyorsan o zaman ben açıklayacağım. 2005 yılında İSKİ Genel Müdürü Dursun Ali Çodur'un Zaman ve Yenişafak gazetelerinde demeci var. Diyor ki Çodur, '5315 tutanak tuttum. 65 tane dava açtım' plan iptal davası. Bu davaları kime açıyor? Sayın Topbaş'a açmış. İşte kim davaları açtı? İSKİ açmış. Son günlerde 6 ay ya da 1 yıl önceki plan tadilleri var. Hiçbir tanesinde İSKİ'nin 'olur'u yok. Kendi kurumuna güvenmiyor. Başbakan da diyor ki (Yetkiyi İSKİ'ye vereceğim) Yetki zaten İSKİ'de. İSKİ'yi de ciddiye almamışsın. Sayın Topbaş'tan ricam bu geçmiş plan tadilleri var. Öncelikle bunları yarın getirsin. CHP olarak iptal edilmesi için gereken her türlü desteği vereceğiz. Su havzaları ve derelerle ilgili ne yapılacaksa bu gece çalışsınlar yarın meclise getirsinler. Bahane aramasınlar.''



Basın toplantısında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Özpolat, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Sevigen ve Çetin Soysal da hazır bulundu.



İstanbul Milletvekilleri, İstanbul'da yaşanan sel felaketiyle ilgili TBMM'de ''genel görüşme'' açılması için pazartesi günü önerge sunacak.