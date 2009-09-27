Tır garajında korkutan yangın

Bursa'da bir tır garajında çıkan yangında, otomobil yedek parçası ve kimyasal madde yüklü olduğu belirtilen 4 dorse yandı.

Alınan bilgiye göre, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmaya ait tır garajında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir dorsede başlayan yangın, yakınlarındaki diğer tır kasalarına da sıçradı. Dorselerde ardı ardı patlamalar yaşanırken, yangına 8 itfaiye aracı müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında, pas sökücü bazı yanıcı kimyasal maddeler ile çeşitli otomomobil yedek parçaların yüklü olduğu belirtilen 4 dorse zarar gördü.

Tır garajının bitişiğinde, fabrika çıkışı yüzlerce yeni otomobilin park edildiği alanın bulunması korkulu anların yaşanmasına neden oldu.