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TIR durağı parçaladı, hafriyat kamyonu özel halk otobüsüne çarptı

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA) Kadıköy'de lastiği patladığı belirtilen TIR otobüs durağını çarptı

08 Şubat 2018 14:41

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
Kadıköy\'de lastiği patladığı belirtilen TIR otobüs durağını çarptı. Aynı yerde bir süre sonra meydana gelen kazada ise hafriyat kamyonu özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu hafif yaralandı. 

TIR DURAĞI PARÇALADI
Kadıköy Kozyatağı Mahallesi\'ndaki ilk kaza saat saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Lastiği patlayan yabancı plakalı bir TIR kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ardından da otobüs durağına çarptı. Şans eseri durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Parçalanan durak görevliler tarafından yoldan kaldırılarak temizlik yapıldı. 

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA
Yaklaşık 2 saat sonra 500-T Cevizlibağ-Tuzla  Şifa Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsüne kazanın meydana geldiği durağa yaklaştığı sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı.  Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Polisin kazalarla ilgili incelemesi sürüyor.

(fotoğraflı)
 

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