TIR dorsesinde yakalanan 173 sığınmacı sınır dışı edilecek

Samsun’da polis ekiplerince bir TIR’ın dorsesinde yakalanan 173 sığınmacı, sınır dışı edilmek üzere Edirne’ye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Ağustos Salı günü şüphe üzerine durdurduğu 14 BD 759 plakalı TIR’da arama yaptı.

Ekipler, TIR’ın dorsesini açtığında 173 sığınmacıyla karşılaştı. Konaklamaları için Atatürk Spor Salonu’na götürülen sığınmacıların bir kısmı, sevk sırasında kaçmaya çalıştı. Sığınmacıların tamamı sağlık kontrolünün ardından spor salonunda misafir edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen sığınmacılar, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye doğru yola çıktı.





